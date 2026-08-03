Salamanca vivirá una semana de calor moderado con máximas de hasta 32 grados y noches frescas

Salamanca afronta una semana marcada por el tiempo estable y las temperaturas propias del verano. Los termómetros se moverán entre los 27 y los 32 grados de máxima, mientras que las noches seguirán siendo frescas, con mínimas que bajarán hasta los 10 grados el sábado.

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La previsión para el lunes apunta a una máxima de 31 ºC y una mínima de 15 ºC. El martes, las temperaturas apenas variarán, con 30 ºC de máxima y 14 ºC de mínima.

El miércoles será la jornada más calurosa de la semana, con una máxima prevista de 32 ºC y una mínima de 14 ºC. El jueves, el mercurio volverá a situarse en los 31 ºC de máxima y 15 ºC de mínima.