El verano dispara las ventas del comercio ambulante en los pueblos de Salamanca: “Hay días que el pan se acaba antes de terminar la ruta”

El verano cambia por completo el ritmo de los pueblos salmantinos. A los vecinos que residen durante todo el año se suman familiares y personas que regresan para disfrutar de las vacaciones, un aumento de población que también se deja notar en el comercio ambulante.

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Una panadera que realiza el reparto por varios municipios de la provincia asegura que los meses estivales son los de mayor actividad. “Hay días que nos quedamos sin pan antes de terminar la ruta. Viene mucha más gente y se nota muchísimo”, explica. Mientras que durante el invierno las ventas son más estables y acordes a la población habitual de cada localidad, en verano la demanda puede superar las previsiones.

La diferencia también la perciben quienes venden fruta de forma ambulante. Un frutero que recorre varios pueblos salmantinos reconoce que las ventas aumentan de manera considerable, pero, sobre todo, destaca el cambio de ambiente. “Da alegría llegar a un pueblo y encontrarte a diez o quince personas esperando en el puesto. En invierno, en algunos sitios viene una sola persona y, a veces, incluso ninguna”, relata.

Ese incremento de clientes no solo supone un mayor volumen de ventas, sino que devuelve la vida a muchos municipios durante unas semanas. Las paradas del panadero o del frutero se convierten en puntos de encuentro donde los vecinos aprovechan para hacer la compra, conversar y ponerse al día.