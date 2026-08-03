La Junta centrará esfuerzos en adicciones como el juego online, la pornografía y el uso de pantallas como conductas de riesgo en jóvenes

El Comisionado para las Adicciones ha centrado sus esfuerzos en tres líneas básicas que consideran factores de riesgo en jóvenes: las apuestas y el juego online, el consumo de pornografía y el uso compulsivo de las pantallas, al estar expuestos día a día a ello.

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Así pues, se pretende continuar desarrollando este tipo de estrategias orientadas a la prevención, la asistencia y la inclusión de las personas afectadas por conductas adictivas. Todo esto a raíz de la última Encuesta sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), un estudio de investigación enmarcado en el Plan Nacional sobre Drogas, donde expone que cada vez son más los jóvenes que tienen presencia en las apuestas online.

Por esto mismo, desde la Junta de Castilla y León se ha explicado que “se incidirá en esta materia con el objetivo de prevenir y proteger a la juventud y su entorno”, centrándose en actuaciones dirigidas especialmente a la población más vulnerable, con una atención prioritaria a la infancia, la adolescencia y las familias.

Por otro lado, también han querido incidir en los datos positivos, y es que tras realizar 1.892 encuestas en 48 centros y 94 aulas de Castilla y León en estudiantes de entre 14 a 18 años, han confirmado que se ha disminuido el uso compulsivo de internet, al pasar del 18,1 % en 2023 al 15,1 % en 2025.