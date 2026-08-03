Crecen los vehículos de renting en Salamanca en el último año

El parque de vehículos rating en la región ha crecido en el último año hasta alcanzar las 19.143 unidades al cierre del primer semestre de 2026, un incremento del 6,86 por ciento con respecto a junio de 2025, debido en gran parte al crecimiento de los autónomos y particulares, cuyo parque aumentó un 14,04 por ciento.

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Según los datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos consultados por Ical, el 82 por ciento del total está integrado por empresas, siendo 3.469 de autónomos y particulares. En el conjunto de España ha crecido un 8,04 por ciento, por lo que la región se sitúa por debajo de la media.

Salamanca es la cuarta provincia de Castilla y León con mayor parque de vehículos renting con 1.978 , encabezando la lista Valladolid con 6.560 vehículos . Seguida de esta, se encuentran Burgos, con 3.814, León, con 2.672, y ya como quinta Segovia, con 1.396, sexta Palencia, con 920, séptima Ávila, con 672, octava Soria, con 654 y novena Zamora, con 477.

Eso sí, si se tiene en cuenta el crecimiento en el último año, las tornas cambian con Segovia con un incremento del 24,63 por ciento, León, con un 15,18 por ciento, Ávila, con un 9,58 por ciento, Palencia, con un 8,87 por ciento, Zamora, con un 8,42 por ciento, Salamanca, con un 6,40 por ciento, Burgos, con un 5,04 por ciento, Valladolid, con un 1,85 por ciento y Soria, con un 1,32 por ciento .

El número de clientes es otro de los factores claves, liderando también la capital vallisoletana: Valladolid 2.242 usuarios, seguida de León (1.188), Burgos (1.142), Salamanca (838), Segovia (610), Ávila (441), Palencia (388), Zamora (282) y Soria (234).

En cuanto al tanto por ciento que ha incrementado el número de clientes, las posiciones quedarían de estar forma: Soria, con un aumento del 23,81 por ciento, por delante de Palencia (13,19 por ciento), Salamanca (10,12 por ciento), Ávila (9,70 por ciento), Segovia (9,71 por ciento), Zamora (9,36 por ciento), empresas y particulares de León (8,39 por ciento), Valladolid (8,62 por ciento) y Burgos (6,04 por ciento).