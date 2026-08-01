Aplazados los fuegos artificiales de Santa Marta por el alto riesgo de incendios

Los fuegos artificiales de Santa Marta previstos para este sábado, 1 de agosto, a las 23:00 horas han quedado aplazados debido a la prohibición vigente de la Junta de Castilla y León que impide la introducción y el uso de material pirotécnico, así como el lanzamiento de cohetes o cualquier otro artefacto que contenga fuego.

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La medida responde a la situación de alerta por el elevado riesgo de incendios forestales que afecta a la comunidad, motivo por el que las administraciones han suspendido este tipo de espectáculos como medida preventiva.