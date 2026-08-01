Aplazados los fuegos artificiales de Santa Marta por el alto riesgo de incendios

Los fuegos artificiales de Santa Marta previstos para este sábado, 1 de agosto, a las 23:00 horas han quedado aplazados debido a la prohibición vigente de la Junta de Castilla y León que impide la introducción y el uso de material pirotécnico, así como el lanzamiento de cohetes o cualquier otro artefacto que contenga fuego.
La medida responde a la situación de alerta por el elevado riesgo de incendios forestales que afecta a la comunidad, motivo por el que las administraciones han suspendido este tipo de espectáculos como medida preventiva.
El espectáculo pirotécnico no se cancela, sino que se celebrará en una nueva fecha una vez desaparezca la situación de alerta y las condiciones permitan su desarrollo con todas las garantías de seguridad.