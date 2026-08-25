Santa Marta abrirá el plazo de inscripción para los cursos de la piscina climatizada el 1 de septiembre

La piscina climatizada de Santa Marta de Tormes ya ha establecido un plazo para inscribirse en el nuevo curso y en las diferentes disciplinas que se imparten en las instalaciones. En concreto, los interesados deberán dirigirse a la taquilla de la piscina de verano entre el 1 y el 5 de septiembre de 13:00 a 20:30 horas, donde además de formalizar las inscripciones, se podrá solicitar información.

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En cuanto al orden para inscribirse en los diferentes cursos, queda establecido de la siguiente manera:

Martes 1 de septiembre: bebés, natación de adultos, tercera edad y Aquagym.

Miércoles 2 de septiembre y jueves 3 de septiembre: niños de Infantil y Primaria (de 3 a 12 años).

Viernes 4 de septiembre y sábado 5 de septiembre: el resto de plazas libres para todas las edades.

Además, la natación libre, podrá practicarse en horario de mañana y con cita previa.

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El curso se ha dividido de nuevo en tres trimestres: así, el primero arranca el 5 de octubre y finaliza el 19 de diciembre; el segundo comienza el 11 de enero y termina el 27 de marzo; y el tercer trimestre se inaugura el 29 de marzo y concluye el 12 de junio.

La oferta de la piscina climatizada para el curso 26/27 contempla cursos de natación infantil, natación juvenil, natación para la tercera edad, natación para adultos, matronatación, aquagym, natación terapéutica, natación para embarazadas, natación individual y natación libre.