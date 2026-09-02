Ciudad Rodrigo rehabilita las antiguas escuelas de Pedrotoro

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha finalizado las obras de rehabilitación del edificio de las antiguas escuelas de la pedanía de Pedrotoro, tras ejecutar una inversión municipal de 22.000 euros motivada por las peticiones de los vecinos de la localidad.

Publicidad Publicidad

Las labores de acondicionamiento se han centrado en la mejora de la eficiencia energética mediante la instalación de aislamiento térmico y la sustitución del sistema de iluminación exterior. Asimismo, los trabajos han incluido la reparación y pintura integral de los paramentos interiores y de la fachada, junto con el esmaltado de la carpintería metálica y el barnizado protector de los elementos de madera. Se trata de una mejora en "unas instalaciones que sirven de punto de encuentro y celebración de sus principales actos sociales".

Renovación Antiguas Escuelas De Pedrotoro, Ciudad Rodrigo (1)