Ciudad Rodrigo renueva su señalización turística con una inversión de casi 30.000 euros

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha completado la renovación de la señalización turística del patrimonio histórico y la ribera del río Águeda, una actuación que ha supuesto una inversión de 29.904,42 euros dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

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El proyecto incluye la instalación de 33 placas interpretativas, cinco señales peatonales y cuatro paneles informativos en la ribera del Águeda. Además, incorpora códigos QR con audioguías en castellano, inglés y portugués, mejorando la accesibilidad y la experiencia de los visitantes.