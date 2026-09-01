El público asistente en Ciudad Rodrigo a la XXIX Feria de Teatro de Castilla y León publica su veredicto condeciendo los premios a mejor espectáculo infantil, mejor espectáculo de sala y mejor espectáculo de calle.

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Las compañías Rodopio D’Ideas, Trueba & Trueba y El Trío Caracol han sido las premiadas a través de los votos de los espectadores.

‘El Fado de Ulises’ ha sido la propuesta elegida por el público como mejor montaje dirigido al público infantil.

el Premio al Mejor Espectáculo de Sala ha recaído en uno de los nueve estrenos absolutos de la edición: ‘El último aullido’.