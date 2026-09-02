Ciudad Rodrigo celebra la Feria del Caballo del 17 al 20 de septiembre

Del 17 al 20 de septiembre Ciudad Rodrigo acogerá la XXV edición de su Feria del Caballo. Un encuentro en el que se han programado todo tipo de actividades como exhibiciones, venta de productos y los concursos de doma vaquera y apartado de la vaca.

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Cuatro días en los que la ciudad acogerá el XXIII CVN2* Gran Premio del Concurso Doma Vaquera Nacional 2* Clasificatorio para la Copa ANCCE; el Concurso Territorial de Doma Vaquera clasificatorio para el Campeonato de Castilla y León, clasificatorio para el Campeonato de España de Potros y clasificatorio para la Copa ANCCE y el II Concurso Apartado de la Vaca.

El programa además de la feria, incluye rutas a caballo, espectáculos ecuestres, exhibiciones ecuestres, conciertos, sevillanas y diversas actuaciones musicales.

Una feria que piensa todos los públicos y que es un punto de encuentro para los amantes del mundo ecuestre.

ENTORNO DEL PASEO FERNANDO ARRABAL

(San Pelayo, Fosos Rúa del Sol, Paseo Fernando Arrabal, Registro, Calle Madrid, Plaza Mayor) è XXIII CVN2* GRAN PREMIO. -Concurso Doma Vaquera Nacional 2* (sábado, 19 sept).

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Clasificatorio para la Copa ANCCE.

è CVT. - CONCURSO TERRITORIAL DE DOMA VAQUERA (sábado, 19 sept)

Clasificatorio para el Campeonato de Castilla y León

Clasificatorio para el Campeonato de España de Potros

Clasificatorio para la Copa ANCCE

è II CONCURSO APARTADO DE LA VACA (domingo, 20 sept).

JUEVES, 17 septiembre

19:00h. Exposición de Cristina Clemares Pérez – Tabernero y Ángel Martin Carreño. TRILOGÍA – toros, caballo y caza. Lugar: Galería Ayuntamiento.

VIERNES, 18 septiembre

18:00h. RUTA A CABALLO. Salida desde Aldea del Obispo a Gallegos de Argañán. Organiza: Asociación Cultural Los Boliches de la Torre.

21:00h. Inauguración Feria del Caballo 2026. Espectáculo Ecuestre “EL HECHIZO DE LA ROSA”, basado en la película de Disney “La Bella y la Bestia”. Lugar: Plaza Mayor.

22:00h. Exhibición ecuestre por los Subcampeones del mundo LA MAGIA DEL CABALLO. Lugar: pista competición.

22:30h. Visita a los puestos expositores de la Feria Caballo.

23:00h. Concierto flamenco SANTI BORJA

00:30h. Alex Díez DJ (@alexdiezdj)

SABADO, 19 septiembre

09:00h. Apertura de la feria.

9:30h. RUTA A CABALLO. Salida desde Gallegos de Argañán a Ciudad Rodrigo. Organiza: Asociación Cultural Los Boliches de la Torre. RUTA A CABALLO. Salida desde Fuenteguinaldo. Organiza: Asociación Amigos del Caballo de Fuenteguinaldo.

12:00h. Espectáculo a cargo de Taconeos de la Raya (@taconeosdelaraya) Lugar: Carpa

12:30h. Demostración de trenzado a cargo de PAULA LERMA TORRES (@trenzadoslt) A continuación, Clase práctica con ALEJANDRO ANTÚNEZ BRAVO.

13:00h. RUTA WELLINGTON. 9ª Marcha Ecuestre-Histórica por la Fortificación Napoleónica. Salida: Centro receptor visitantes (junto mercado de abastos).

13:30h. ENCUENTRO de las distintas rutas a caballo en la Puerta de Sancti-Spíritus.

13:30h. Actuación de sevillanas Son de Lunares (@sondelunares.cr) Lugar: Plaza Mayor.

14:30h. LLEGADA aproximada de las rutas a caballo a la zona de la feria.

16:30h. XXII CVN2* GRAN PREMIO - Concurso Doma Vaquera Nacional 2*. Pruebas: Gran Premio, Intermedia, Caballos de 4, 5 y 6 años y Menores.

CVT - CONCURSO TERRITORIAL de Doma Vaquera Pruebas: Domados, Intermedia, Potros de 4, 5 y 6 años, Menores, Open Debutantes, Amazonas.

20:00h. Espectáculo andaluz de la CASA DE ANDALUCÍA en Salamanca (Grupos Hechizo Andaluz y L@s Cajoner@s).

22:00h. Exhibición ecuestre a cargo de AMADOR MARTIN, Campeón de España de Doma Vaquera 2024. Lugar: pista competición.

23:00h. Actuación musical SERGIO LUCAS (@sergio_lucas._)

00:30h. Luismi DJ (@luismijg)

02:00h. DJ Trimi “El niño de la Gorra” (@trimi.music)

DOMINGO, 20 septiembre

10:00h. Apertura de la feria.

10:00h. II Concurso APARTADO DE LA VACA de Equitación de Trabajo

13:30h. Instituto Flamenco REBECA GARVÍA (@_rebecagarvia_)

18:30h. Espectáculo ecuestre MIGUEL DA FONSECA, Campeón Mundial de Equitación de Trabajo. Lugar: pista competición.