‘La Mariseca’ ya está disponible en formato digital: conoce todas las novedades de la Feria Taurina Virgen de la Vega 2026

La revista de toros ‘La Mariseca’, que recoge todas las novedades de la Feria Taurina Virgen de la Vega 2026, ya está disponible.
Descubre los toreros que estarán en la feria, sus cuadrillas, las imágenes de los astados reseñados y las declaraciones de los ganaderos
Revista De Toros La Mariseca 2026 | Editorial La Mariseca
La revista de toros ‘La Mariseca’, que recoge todas las novedades de la Feria Taurina Virgen de la Vega 2026, ya está disponible.
En el interior de la publicación promovida e impulsada por Salamanca24horas.com se puede consultar todos los diestros que están anunciados para hacer el paseíllo en La Glorieta junto a sus cuadrillas durante los festejos programados los días 8, 11, 12, 13, 18, 19 y 20.
También se pueden ver imágenes de los astados que han sido reseñados para cada una de las tardes y que están acompañadas por una breve reseña sobre la procedencia de cada una de las ganaderías. Igualmente, junto a la presentación de las reses se encuentran declaraciones de los ganaderos que lidian en la feria.
La revista se puede consultar en formato digital en el documento adjunto al final de la noticia y en las taquillas de la plaza de toros se puede adquirir también 'La Mariseca' en papel.
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