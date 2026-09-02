Primark cada vez más cerca: empieza a buscar personal para su tienda de Salamanca

Los fans de la marca irlandesa de tiendas de ropa low cost, Primark, ven cada vez más cerca de cumplir el sueño de poder disfrutar del establecimiento en Salamanca.

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La propia cadena, presente a nivel internacional, ha publicado el pasado lunes, 31 de agosto, hasta cuatro ofertas de empleo diferentes para la nueva apertura de tienda que se espera se produzca próximamente en Santa Marta de Tormes.

De esta forma, ha abierto el proceso para cuatro perfiles que van desde dependiente a tiempo parcial hasta ‘assistant manager’, puesto con el que la persona elegida se convertirá en la mano derecha del manager de la tienda.

Además de estos dos puestos, la marca también ha publicado ofertas para cubrir las figuras de ‘Visual Merchandiser’ y ‘Operations Support’. El primero enfocado a ser una persona encargada de la imagen de la tienda y el segundo, un puesto para gestión monetaria y de soporte.