UPL pide a la Junta poner en valor la arquitectura modernista de Salamanca, Béjar y Guijuelo

UPL ha registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas en las que reclaman al ejecutivo autonómico la puesta en valor del modernismo que atesoran las localidades de la Vía de la Plata, como Salamanca, Guijuelo o Béjar.

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Al considerar que el modernismo que atesoran las ciudades ubicadas en torno a la Vía de la Plata no está siendo valorado suficientemente, siendo en gran medida invisible para su promoción turística, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han instado a la Junta de Castilla y León, mediante una batería de preguntas registradas en las Cortes, a que acometa la promoción y puesta en valor de la arquitectura modernista existente en localidades como Salamanca, Béjar o Guijuelo.

Y es que desde UPL consideran que las ciudades de este histórico eje atesoran un importante patrimonio arquitectónico modernista que debe valorarse, y apuntan que “la Junta no está impulsando per se la puesta en valor del modernismo existente a lo largo de la Vía de la Plata, a pesar de tener competencias en materia turística, patrimonial y cultural”, por lo que le reclaman acciones e implicación para la promoción y puesta en valor de edificios de este estilo arquitectónico en diversas localidades de Salamanca, Zamora y León.

Detalle De Un Edificio Modernista En La Calle Mayor De Béjar. Foto, Upl.

En este aspecto, los leonesistas recuerdan que la llegada y expansión de la arquitectura modernista en dicho eje que vertebra el Oeste de España está en buena medida relacionada con la llegada del ferrocarril Ruta de la Plata (línea férrea Palazuelo-Astorga) a finales del siglo XIX a las provincias de Salamanca, Zamora y León.

De este modo, desde Unión del Pueblo Leonés apuntan que “el desarrollo de una burguesía comercial e industrial en localidades como Béjar, Guijuelo, Salamanca, Zamora, Benavente, La Bañeza o Astorga, situadas a lo largo de la Ruta de la Plata, implicó la construcción en ellas de cuantiosos edificios con arquitectura modernista a finales del siglo XIX e inicios del XX”.

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