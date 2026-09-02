Reunión entre FEVESA y la Plataforma por un Transporte Digno con el comité de empresa de la concesionaria del transporte urbano de Salamanca

FEVESA y la Plataforma por un Transporte Digno han mantenido una reunión con el comité de empresa de la concesionaria del servicio de autobuses urbanos de Salamanca.

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Esta reunión ha servido como primera toma de contacto entre ambas partes para abordar los distintos problemas que afectan al transporte urbano de Salamanca, como solicitar una reunión conjunta con el Ayuntamiento salmantino.

Además, se abordaron temas como las incidencias que arrastran varias líneas, unos horarios diseñados hace años y desactualizados. El resultado son trayectos que se prolongan en exceso y un servicio que no responde a las necesidades reales de la ciudadanía de hoy.

Las partes quieren dejar claro que se dispone de información contrastada sobre estas deficiencias y que podrían estar en disposición de documentarla debidamente cuando corresponda.

El propósito de este primer paso no es señalar a nadie de forma precipitada, sino sentar las bases de un trabajo riguroso que se hará público de manera progresiva.

Por último, la Plataforma quiere subrayar que en demasiadas ocasiones son las personas que conducen los autobuses quienes reciben el malestar de los usuarios, cuando no tienen responsabilidad alguna en las decisiones que generan el problema.

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