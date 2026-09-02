"Salamanca Culta y Oculta" reúne a casi 25.000 personas este verano, un 87% más que en 2025

El programa estival ‘Salamanca Culta y Oculta’ ha cerrado su edición de este verano con 24.969 participantes, una cifra que supone un 87,24% más que el año pasado, cuando se registraron 13.335 personas.

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Entre las propuestas que más público han atraído destacan las visitas teatralizadas, especialmente ‘Lo que Salamanca aportó al mundo’, con 1.352 participantes; ‘Oculto en el cielo de Salamanca’, con 963; y ‘La constelación de Retablos Barrocos’, con 849.

También han tenido una gran acogida las actuaciones de la Tuna, que reunieron a 4.180 personas, y las visitas al patrimonio de la ciudad. La visita libre al Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas alcanzó los 2.633 participantes, mientras que Ieronimus y Scala Coeli sumaron 1.491 y 1.250 visitantes, respectivamente.

El eclipse solar fue otro de los grandes protagonistas del verano. La observación celebrada el 12 de agosto congregó a 3.700 personas en el Parque Elio Antonio de Nebrija, además de 850 asistentes a las conferencias y 194 participantes en el juego de pistas ‘Salamanca Eclipsa’.