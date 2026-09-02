La Vera Cruz celebra su triduo en honor de la Santa Cruz con la XXI Exaltación

La Cofradía de la Vera Cruz celebrará, como cada mes de septiembre, el triduo en honor de su titular, la Santa Cruz, en la capilla homónima del Campo de San Francisco. Los actos se desarrollarán entre el sábado 12 y el martes 15 de septiembre con diferentes celebraciones religiosas y la Exaltación de la Cruz.

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El triduo dará comienzo este sábado 12 de septiembre, a las 20:00 horas, con una celebración de la Palabra bajo el título ‘La Cruz de Cristo en nuestras vidas’. Al día siguiente, domingo 13, tendrá lugar una segunda celebración, también a las 20:00 horas, titulada ‘Nuestras cruces en la vida de Cristo’.

Ambas celebraciones buscan introducir a los asistentes en la oración a partir de la relación entre el misterio redentor de la Cruz y el seguimiento de Cristo a través de las diferentes cruces humanas.

El programa continuará el lunes 14 de septiembre, día en el que la Iglesia celebra la fiesta litúrgica de la Exaltación de la Santa Cruz. A las 12:00 horas se celebrará la Eucaristía de la fiesta, que estará presidida por el capellán de la Universidad de Salamanca, don Javier Herrero.

Ya por la tarde, a partir de las 20:45 horas, la Capilla de la Vera Cruz acogerá uno de los actos más destacados del programa: la XXI Exaltación de la Cruz.

En esta edición, la exaltación correrá a cargo de forma conjunta de María Criado y Eva Cañas, profesionales del Servicio de Comunicación de la Diócesis de Salamanca. Ambas han sido reconocidas recientemente por la Conferencia Episcopal Española con el Premio ¡Bravo!, un galardón que distingue diferentes trabajos y trayectorias en el ámbito de la comunicación.

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Los actos de la Cofradía concluirán el martes 15 de septiembre, con la celebración de la memoria de los Dolores de la Santísima Virgen, dedicada a la imagen de la Dolorosa, una de las devociones de la hermandad. La jornada finalizará con la Santa Misa a las 20:00 horas en la Capilla de la Vera Cruz.