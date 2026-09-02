Sexta alerta declarada en Castilla y León por riesgo meteorológico de incendios del 3 al 6 de septiembre

La Junta de Castilla y León ha declarado la situación de alerta de incendios para los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre ante el episodio meteorológico que aumentará el riesgo de que se produzcan este tipo de incidencias en el campo castellano y leonés. Las temperaturas que podrían llegar a los 37 grados, además de humedades por debajo del 15 por ciento y rachas de vientos por encima de los 50 kilómetros por hora, han elevado la probabilidad de que se produzcan fuegos.

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Según la Agencia Estatal de Meteorología, la previsión apunta a que un anticiclón azoratá la Península Ibérica a partir de este jueves, 3 de septiembre, sumándose a esto mismo que los días 4 y 5 de septiembre se prevé la presencia de una DANA en el Oeste de España, lo que favorecerá el riesgo de tormentas y por ende aumentará las probabilidades de que se produzcan posibles incendios.

De este modo, tanto la Junta de Castilla y León como el INFOCAL coinciden en que la capacidad de ignición será elevada, además de que en caso de producirse un incendio forestal, podría propagarse rápidamente. Entre las medidas que se aplicará serán las siguientes, tanto en los momentos de la región como en franjas de 400 metros de ancho que los circunda como perímetro de protección. Son las siguientes:

Encender fuego en el monte y en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello.

Utilizar barbacoas en espacios abiertos, incluidas las autorizadas.

Utilizar el fuego al amparo de autorizaciones previamente concedidas, que quedan suspendidas.

Introducir o utilizar material pirotécnico y lanzar cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.

Utilizar maquinaria en el monte y en la franja de 400 metros que lo circunda cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, como sopletes, soldadores o radiales. La prohibición no se aplica a la maquinaria pesada utilizada en actuaciones de emergencia e interés general destinadas a “la reparación urgente de infraestructuras públicas y servicios de energía eléctrica, gas natural o telecomunicaciones, siempre que hayan sido comunicadas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas establecidas por estos”.