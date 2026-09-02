Alerta amarilla por altas temperaturas este jueves y viernes

La Agencia Estatal de Meteorología ha declarado para estos jueves y viernes, 3 y 4 de septiembre, el aviso amarillo por altas temperaturas en las tres zonas de la provincia, tanto en la Meseta de Salamanca, como en el Sistema Central de Salamanca y el Sur de Salamanca.

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A pesar de que el nivel de aviso es bajo con respecto a otras alertas del verano, conviene tomar todo tipo de precauciones ante las temperaturas que podrían subir por encima de los 37 grados en algunos puntos del territorio salmantino. Además, estará activa desde las 13:00 horas de este jueves, 3 de septiembre, hasta las 20:59 horas. Para el viernes la franja horaria será la misma.

Para el primer día de aviso amarillo, tambien se ha declarado en otras provincias de Castilla y León como Ávila, Segovia, Zamora y Valladolid. Para el viernes, serán todos los territorios castellano y leoneses exceptuando la provincia de León.

A esto se suma la alerta por riesgo de incendios que permanecerá activa en Castilla y León desde este jueves, 3 de septiembre, hasta el domingo, 6 de septiembre. Esto se debe a que las temperaturas podrían llegar a los 37 grados, además de humedades por debajo del 15 por ciento y rachas de vientos por encima de los 50 kilómetros por hora, han elevado la probabilidad de que se produzcan fuegos.