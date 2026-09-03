30 monumentos de la provincia de Salamanca abren sus puertas dentro del programa de la Junta de Castilla y León

La provincia de Salamanca cuenta este verano con un total de 30 iglesias y templos incluidos en el programa de Apertura de Monumentos de Castilla y León, una iniciativa impulsada por la Junta con el objetivo de ampliar la oferta cultural y turística y facilitar el acceso de los visitantes al patrimonio histórico y artístico. Del 11 de julio y el 6 de septiembre.

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El programa busca reforzar la oferta durante los periodos de mayor afluencia turística, como el verano, Semana Santa o el entorno del Camino de Santiago Francés, contribuyendo además a la dinamización económica y social de los municipios, especialmente de aquellos situados en el medio rural.

En el caso de la provincia salmantina, son tres las diócesis que participan en esta iniciativa. La Diócesis de Salamanca cuenta con 16 templos, mientras que la Diócesis de Ciudad Rodrigo incorpora otros 11 y la Diócesis de Plasencia, en su territorio correspondiente a Salamanca, suma tres más.

La iniciativa permite a vecinos y turistas visitar gratuitamente los templos incluidos en el programa, de acuerdo con los días y horarios establecidos para cada monumento.

La Junta de Castilla y León financia, a través de estas subvenciones, los gastos vinculados a la apertura de los templos, entre ellos la disponibilidad de una persona encargada de facilitar el acceso de los visitantes durante los días y horas establecidos. También se contemplan los costes derivados del encendido de luces y otros gastos indirectos necesarios para garantizar el funcionamiento del programa.