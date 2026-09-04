Sergio Maqueda será el nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de Salamanca.

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El 19 de septiembre se celebrará el XVII Congreso provincial, que es cuando sustituirá a Kevin Pérez.

Maqueda declara que "asumo esta responsabilidad con el compromiso de construir una alternativa combativa y valiente frente a un Partido Popular irresponsable. No vamos a permitir que la nula oferta de empleo y de vivienda asequible del Ayuntamiento de Carbayo y de la Junta de Mañueco sigan convirtiendo a Salamanca en una auténtica ratonera de la que los jóvenes tienen que huir obligados”.

Por su parte, el secretario general saliente, Kevin Pérez, valora de forma muy positiva el relevo: “Sergio conoce a la perfección las necesidades de los jóvenes, especialmente en el alfoz y en el mundo rural, y estoy convencido de que fortalecerá nuestra voz en defensa de los servicios públicos”.