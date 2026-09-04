DA2 llega a septiembre de la mano del taller "Pintura al cubo"

El DA2 organiza dos tallares llamados “Pintura al cubo”, dirigidos a jóvenes con edades de entre 12 y 16 años, los sábados 12 y 19 de septiembre.

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Una actividad impartida por Marcos Tapia González, que consiste en un ejercicio de técnica y composición para entender el arte como una experiencia monumental.

Durante la actividad, los participantes asumirán el rol de muralistas, interviniendo pictóricamente la superficie de los cubos ubicados en uno de los patios del museo. Crearán una pintura colaborativa de gran formato mediante la aplicación con brochas y una paleta de colores reducidas.

Además, experimentarán con la composición, aportarán nuevas escalas a diferentes elementos, matizarán el color y equilibrar de forma activa el peso de las formas y ritmo visual en el espacio, resolviendo los diversos problemas de la práctica artística en todas las fases del proyecto.

Este aprendizaje acompañará todo el recorrido, desde la selección de las formas iniciales hasta la aplicación de la pintura final, buscando siempre la integración armónica de la obra con la arquitectura del edificio.