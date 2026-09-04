Más plazas de aparcamiento junto al nuevo centro de salud que abrirá próximamente en Salamanca

El barrio de Prosperidad de Salamanca contará con más plazas de aparcamiento de las que se estimaban una vez que estuviera acabado el centro de salud, puesto que el edificio se situaba en el terreno del parquin gratuito de Las Bernardas.

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Sin embargo, el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca, en sesión celebrada este viernes, ha aprobado el dictamen por el que se revierte una de las parcelas cedida en favor de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, ya que no ha sido necesario ocuparla.

De esta forma, se recuperarán las plazas de aparcamiento con la reversión del terreno junto a la calle Aries Pinel y el barrio, tal y como asegura el Ayuntamiento, ganará estacionamiento gratuito respecto a la situación anterior, puesto que ya se había remodelado también el tráfico de la zona para ganar espacios para aparcamiento.

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Desde el Consistorio aseguran que con estas nuevas plazas de aparcamiento, ya se han generado casi 7.000 en Salamanca.