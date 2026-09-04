'Corral 4.0', el proyecto de la USAL que mide el bienestar animal en Salamaq

Medir la calidad del ambiente, la humedad, cómo se encuentran los animales y, en definitiva, su bienestar, es el objetivo de un proyecto que medirá mediante sensores cómo están los animales en Salamaq. El estudio está dirigido por el profesor dela USAL Carlos Palacios Riocerezo, del Área de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, especializado en sensorización aplicada, monitorización ambiental, análisis de datos y evaluación de infraestructuras agroganaderas.

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Su investigación, denominada 'Corral 4.0' se aplicará en el recinto ferial con el fin de evaluar el bienestar animal en las naves de vacuno y compararlo con un animal en el campo.

El objetivo de esta iniciativa, como ha señalado Carlos Palacios, es “estudiar y establecer indicadores específicos de bienestar animal en unas instalaciones que acogen temporalmente ganado vacuno, prestando especial atención a tres ámbitos: el confort térmico, la calidad ambiental y la distribución espacial de los animales”. El propósito último es que el recinto ferial pueda convertirse en un centro demostrador de referencia, generando conocimiento y soluciones que puedan ser posteriormente transferidos a otras instalaciones ganaderas.

El proyecto permitirá monitorizar tanto las condiciones del entorno como diferentes parámetros relacionados con el comportamiento y el estado fisiológico de los animales. Para ello, como explicó Carlos Palacios, "se emplearán biologgers subcutáneos, acelerómetros externos y sensores de movimiento, sistemas de termografía y sensores destinados al control de temperatura, humedad relativa y gases como el amoniaco o el dióxido de carbono".

Esta información permitirá analizar cómo responden los animales ante diferentes condiciones y estudiar, entre otros aspectos, la influencia que pueden tener elementos como el suelo, la iluminación, la temperatura o la calidad del aire sobre su bienestar.

El proyecto cuenta con la colaboración de Telefónica, que será la encargada de habilita la infraestructura digital para medirlo, explotarlo y escalarlo, diseñando e implementando la arquitectura de campo y conectividad, así como desplegando los dispositivos de medición.

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La finalidad es pasar de una valoración basada exclusivamente en la observación a un sistema capaz de aportar datos objetivos y medibles para determinar cuáles son las condiciones más adecuadas para los animales.

Enfoque integral “One Health” “Corral 4.0” se integra en el proceso de transformación del Recinto Ferial impulsado por la Diputación de Salamanca dentro del proyecto CO-HÁBITAT 2030, que aborda la remodelación de estas instalaciones desde un enfoque integral de “One Health” (Una sola salud).

La propia capa tecnológica del Recinto Ferial contempla la integración del proyecto ‘Corral 4.0’ en su plataforma digital, con el despliegue de cuadros de mando, indicadores y alertas en tiempo real, además de garantizar su interoperabilidad y escalabilidad. De este modo, la tecnología permitirá no solo recoger información, sino también integrarla, analizarla y convertirla en conocimiento útil para la toma de decisiones y la mejora de las instalaciones.

El proyecto El proyecto plantea una combinación de investigación científica, tecnología y transferencia de conocimiento, con el objetivo de que los resultados obtenidos en el Recinto Ferial puedan tener una aplicación práctica y escalable. La investigación tendrá una duración de 30 meses y cuenta con una inversión de 14.520 euros, financiada íntegramente por la Diputación de Salamanca.