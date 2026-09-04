Más de tres mil agricultores de Salamanca recibirán a partir de este viernes las ayudas para la compra de fertilizantes

Un total de 249.376 agricultores empezarán a recibir desde este viernes 4 de septiembre las ayudas para la compra de fertilizantes por 494,57 millones de euros.

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Esta se trata de una ayuda extraordinaria a través de una subvención de 700 millones de euros por parte del Ministerio de Agricultura para facilitar la compra de fertilizantes a los agricultores que se podrán beneficiar de hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 para los de secano.

En el caso de Salamanca se beneficiarán de esta ayuda un total de 3.228 profesionales con un importe de 9.835.286,23 euros para una superficie de 199.17,67 hectáreas.