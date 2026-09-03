¿Sabes distinguir una semilla de cebolla, de sandía o de garbanzo?

La Universidad de Salamanca tiene una presencia importante en Salamaq. Talleres y charlas centran el grueso de su actividad, aunque este año durante la feria también llevarán a cabo dos proyectos pioneros, uno para monitorizar y controlar los mosquitos con el fin de controlar enfermedades y otro denominado “Corral 4.0”, una iniciativa de investigación aplicada que permitirá avanzar en la evaluación del bienestar animal en las naves de vacuno a través de la sensorización, la monitorización en tiempo real y el análisis de datos.

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Uno de los talleres que se han desarrollado en este primer día de feria ha supuesto un divertido juego, sobre todo para los más pequeños. "Conociendo la biodiversidad de los cultivos de nuestra tierra" ha permitido que los visitantes de la feria hayan jugado a reconocer semillas. Los investigadores del grupo de Alimentos del área de Producción vegetal lo han planteado con un juego de una ruleta, que indicaba qué semilla había que reconocer entre un amplio tipo de alimentos: cebolla, garbanzo, sandía, trigo, arroz, lenteja… “se trata de identificar diferentes cultivos por la semilla, tanto cereales como leguminosas y otros cultivos hortícolas”.

Taller De Biodiversidad De Alimentos Usal (9)

Además, los visitantes también podían conocer la una colección de semillas de variedades tradicionales de plantas de la zona de Salamanca y sus beneficios. Plantas que en muchos casos han dejado de sembrarse y que es importante recuperar porque en muchos casos con variedades que se han ido perdiendo y son más resilentes a las condiciones actuales.