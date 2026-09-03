Los agricultores cobrarán la ayuda directa del Estado para la compra de fertilizantes este viernes

Los agricultores salmantinos que han solicitado las ayudas a la compra de fertilizantes verán el ingreso en sus cuentas entre mañana y el lunes. Así lo ha asegurado la secretaria de Estado de Agricultura, Begona García, durante la apertura de la feria Salamaq.

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García ha afirmado que “cuando llegan las dificultades, las administraciones, todas, tienen que estar ahí ayudando, acompañando y protegiendo. Especialmente cuando nuestros agricultores y ganaderos sufren las consecuencias de guerras que se producen a miles de kilómetros de nuestros campos”. De ahí una ayuda general para todo el estado de 494 millones de euros para ayudar a la compra de fertilizantes de los que 117 vendrán a Castilla y León.

Concretamente serán 32.893 las explotaciones de la comunidad que recibirán el pago que les ayude a paliar el incremento de los costes en este producto fundamental para el campo. Una ayuda “que se comenzará a pagar mañana mismo. Entre mañana y el lunes 32 893 profesionales de Castilla y León recibirán la ayuda directa de 117 millones de euros por parte del Gobierno de España”, ha asegurado la secretaria de Estado.