El reto de la USAL en Salamaq, que el conocimiento llegue a los profesionales del sector agroganadero para visibilizar la transferencia al sector agropecuario

El reto de la Universidad de Salamanca para la nueva edición de la feria Agroganadera, Salamaq que ha empezado este jueves, es dar a conocer y transmitir el valor de la investigación a los profesionales del sector. El rector, Juan Manuel Corchado, ha asistido a la inauguración de una feria que considera “un gran escaparate” que permite “mostrar el trabajo que los grupos de investigación de la institución académica están realizando en este ámbito, no solo a los ciudadanos de la provincia, también a los futuros estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales o de Veterinaria, que formarán parte de un ecosistema con gran futuro”.

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Un año más, la Universidad de Salamanca está presente con un stand de innovación (114) que estrena nueva imagen para visibilizar toda la transferencia de conocimiento al sector primario y agropecuario. En este espacio, durante cinco días, la Universidad de Salamanca ofrecerá talleres divulgativos y ponencias donde abordará los principales desafíos del sector.

A través de sus grupos de investigación y transferencia de conocimiento, la USAL acercará al público “respuestas clave sobre la sostenibilidad del suelo, variedades de cultivo tradicionales y de futuro, biotecnología aplicada, sanidad animal y estrategias innovadoras de marketing agroalimentario”, según señaló Óscar Lorenzo, delegado del rector para la Estrategia Institucional en Investigación, Transferencia e Internacionalización.

El programa de actividades en el stand de Innovación de la USAL: Jueves, 3 de septiembre:

11:00–16:00 h. Taller " Las variedades de uva minoritarias de Castilla y León: ¿el futuro de la vitivinicultura?". Organizado por el grupo de investigación de Polifenoles.

16:00–21:00 h. Taller "Conociendo la biodiversidad de los cultivos de nuestra tierra". Organizado por el área de Producción vegetal, grupo de investigación Alimentos: producción, elaboración y caracterización.

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Viernes, 4 de septiembre:

11:00-12:00 h. Charla “¿Comprarías este producto? El reto del marketing agroalimentario. Descubre cómo las marcas influyen en nuestras decisiones de compra y crea el envase perfecto para un producto de Castilla y León”. Impartida por la profesora Eva Lahuerta Otero.

12:00–16:00 h. Taller de “Trigos ancestrales”. Organizado por el grupo de Fitopatología y control biológico.

13:00–14:00 h. Charla "Después de la EHE: las secuelas que siguen afectando a nuestras explotaciones". Impartida por la profesora Mercedes Sánchez Barba.

17:00–18:00 h. Charla "Conectando la investigación con el Entorno: proyectos del GTC MICROFUN" y "IBERIAN_CHERRY: la cereza como modelo de innovación para fortalecer la biodiversidad y la cadena de valor agroalimentaria". Impartida por el grupo de transferencia del conocimiento Microbiología funcional aplicada a la sociedad, la salud, el medio ambiente y la industria.

16:00–21:00 h. Taller " Microbioma del suelo: la clave para un cultivo rentable". Organizado por el grupo de transferencia del conocimiento Microbiología funcional aplicada a la sociedad, la salud, el medio ambiente y la industria.

Sábado, 5 de septiembre:

11:00–16:00 h. Taller de “Trigos ancestrales”. Organizado por el grupo de Fitopatología y control biológico.

13:00–14:00 h. Charla "Plagas y enfermedades en el campo charro: Un recorrido histórico de resistencia". Impartida por el profesor Javier Sánchez Martín.

16:00–21:00 h. Taller “Trichoderma: hongo beneficioso para una agricultura sostenible”. Organizado por el grupo de Fitopatología y control biológico.

Domingo, 6 de septiembre:

11:00–16:00 h. Taller "Las semillas del futuro". Organizado por el grupo de Fisiología y señalización hormonal en plantas.

17:00–18:00 h. Charla "Evaluación del compost y el té de compost como estrategias agronómicas para optimizar la productividad del cultivo y la resiliencia del suelo agrícola". Impartida por la profesora Ana Isabel González Hernández.

16:00–21:00 h. Taller "Conociendo la biodiversidad de los cultivos de nuestra tierra". Organizado por el área de Producción vegetal, grupo de investigación Alimentos: producción, elaboración y caracterización.

Lunes, 7 de septiembre:

11:00 – 16:00 h. Taller "Raíces con aliados: descubriendo el mundo de las micorrizas". Organizado por el grupo de Herramientas de biotecnología de plantas frente al cambio climático.

13:00–14:00 h. Charla "AQUAHUB: Cooperación transfronteriza para una gestión sostenible del agua en los cultivos de montaña". Impartida por la profesora Mónica Calvo Polanco.

16:00–21:00 h. Taller "Las semillas del futuro". Organizado por el grupo de Fisiología y señalización hormonal en plantas.

Asimismo, durante toda la feria, el Parque Científico de la Universidad de Salamanca impulsará de forma permanente la presencia empresarial en el stand institucional a través de la firma De otro costal (Antonio Castaño) y de los responsables encargados de gestionar el Centro de Emprendimiento Social del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, iniciativa promovida por la Diputación de Salamanca en colaboración con el propio Parque Científico de la Universidad de Salamanca.

Por otra parte, cabe destacar otra iniciativa que llevará a cabo la USAL en Salamaq y que tiene que ver con la sanidad animal y de prevención. El grupo de investigación “Enfermedades zoonósicas y una Sola Salud (One Health)” de la Universidad de Salamanca llevará a cabo un estudio pionero de vigilancia entomológica, que permitirá realizar una monitorización y control de mosquitos y otros vectores mediante trampas de captura de alta precisión en tres momentos clave: antes, durante y después de la feria.