UPL reclama ayudas a la Junta por las pérdidas del cereal

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclama a la Junta de Castilla y León una línea específica de ayudas para el sector cerealista ante la caída de la cosecha de 2026 y el aumento de los costes de producción.

Publicidad Publicidad

Señalan que la producción ha sido un 40% inferior a la del año anterior, lo que ha reducido los ingresos de los agricultores, que además afrontan mayores gastos en carburantes, fertilizantes, energía, maquinaria y semillas.

UPL ha registrado una batería de preguntas en las Cortes para conocer qué medidas prevé adoptar la Junta y en qué plazos. La formación pide que las ayudas permitan compensar las pérdidas de esta campaña y afrontar la próxima sementera.