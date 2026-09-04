ASAJA exige a Europa apoyo al sector y poder competir en igualdad con países terceros

Analizar la situación del vacuno, la estrategia europea con el sector o debatir el problema que supone la entrada de productos de países terceros a la Unión sin exigencias de calidad han sido los temas que han centrado este viernes la Sectorial Nacional de Vacuno de ASAJA que se ha celebrado en Salamaq.

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Para el presidente de ASAJA Salamanca, Juan Luis Delgado, el objetivo del ncuentro es implicar a todo el sector, no sólo a los miembros de la entidad. La sectorial ha contado con varias ponencias para analizar la situación del mercado de vacuno, la perspectiva de la agricultura y ganadería desde Bruselas y la estrategia europea para la ganadería.

Delgado ha asegurado que hay que recordar que la ganadería, especialmente la de bovino, está a la baja y hay que “tener una estrategia para fomentar el sector y que no perdamos los activos que estamos teniendo”. Asegura que “veníamos de un periodo bastante bueno con los costes de nuestro producto, el valor que tiene y los mercados que se han abierto y como consecuencia, principalmente, de los acuerdos comerciales injustos que se han firmado por parte de la Unión Europea tenemos esta situación”.

Ante esto desde ASAJA exigen que no están cumpliendo “con los estándares que tiene la Unión Europea cuando a día de hoy ya se le han cerrado las importaciones de Brasil después de que hace 3 meses ya hubieran incurrido en problemas con productos no autorizados en la Unión Europea”. Añade que “es algo que venimos denunciando desde hace 20 años porque veíamos que esos países son incapaces de cumplir lo que a nosotros nos obligan. No tenemos miedo a competir con ningún país a nivel mundial, pero en igualdad de condiciones” .

Por su parte, José María Castilla director de la oficina de ASAJA Bruselas ha insistido en esta idea y ha criticado la actitud del Gobierno asegurando que “cuando se confirmó que la Unión Europea iba a cerrar las exportaciones de la carne de vacuno del Brasil se les ofreció ayuda para restablecer cuanto antes las exportaciones del vacuno del Brasil en vez de centrarse en lo que es lo importante que son los ganaderos de España”.

También ha criticado que no se haya alertado a la Comisión Europea de los daños pr sequia que está sufriendo España.

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