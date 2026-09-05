Pescan, por sorpresa, un siluro de 94 centímetros en el pantano de Santa Teresa

Un pescador salmantino pesca un siluro de 94 centímetros en el Pantano de Santa Teresa el pasado jueves 3 de septiembre.

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El pescador estaba con unos amigos en una zona de baño de este pantano en busca de carpas cuando, por sorpresa, picó este ejemplar: "Fuimos a pasar la tarde y pescar unas carpas con maíz dulce y una de las cañas se dobló con fuerza cuando picó el siluro. Al darnos cuenta de lo que era generó bastante expectación y se acercó la gente que había alrededor. Nos hicimos unas fotos y el pez como no puede ser devuelto al agua, como marca la ley se lo llevaron para sacrificarlo".

Raúl Márquez, que es el pescador que sacó este ejemplar, lleva practicando la pesca desde hace 20 años, principalmente a la inglesa con veleta o a fondo que, según explica, es como cayó el siluro.

Tamaño Del Siluro En Comparación Con El Cuerpo Del Pescador Raúl

Este pez exótico no es el primero que pesca, ni tampoco el de mayor tamaño: "El mayor ejemplar que he pescado medía 1,75 cm y lo pesqué en Mequinenza".

Respecto a la problemática que acecha a la pesca en Salamanca debido a la presencia de especies invasoras asentadas en el río Tormes y el pantano de Santa Teresa, expresa: "Sobre las especies invasoras estoy en desacuerdo, porque el siluro es un pez muy voraz que come mucha cantidad y es una pena que un embalse como el de Santa Teresa, que era de los pocos sitios donde se puede pescar alguna boga, desgraciadamente desaparezcan o merme mucho su población por culpa del siluro al igual que barbos, carpas, etc., porque se comen los peces pequeños y no los dejan criar. De hecho, el siluro de 94 cm que saqué traía una culebra muerta en la boca".