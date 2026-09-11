Los alumnos del programa ‘La Senda’ de Ciudad Rodrigo refuerzan su formación con una visita a un vivero forestal

Los alumnos del Programa Público Mixto de Empleo-Formación ‘La Senda’ han realizado una visita formativa a un vivero forestal para conocer de cerca su funcionamiento y reforzar los conocimientos adquiridos durante su formación.
Durante la visita, los participantes han conocido el proceso de conservación de semillas, preparación de sustratos y producción de plantas, además de diferentes técnicas para favorecer un trabajo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Los alumnos también han participado en ejercicios de estaquillado, siembra y plantación, poniendo en práctica lo aprendido y mejorando sus habilidades para su futuro laboral en el sector forestal y medioambiental.