Ciudad Rodrigo pide al Gobierno que siga rehabilitando la muralla

Nicanor Sen ha visitado las obras de urgencia realizadas en la muralla de Ciudad Rodrigo, un viaje que ha aprovechado el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través del alcalde, Marcos Iglesias, y el teniente de alcalde, Ramón Sastre, para trasladar algunas de las necesidades del municipio, entre ellas la continuación de estas intervenciones.

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Sen se ha interesado por el informe de necesidades presentado por el alcalde, concretando algunos puntos a tener en cuenta. Además, también han agradecido la inversión realizada de un millón de euros cuyas obras finalizaron en 2025.