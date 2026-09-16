Esta es la subvención que dará Ciudad Rodrigo a los clubes deportivos

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha destinado 41.000 euros a la nueva convocatoria de subvenciones destinadas a clubes deportivos federados (38.000€) y no federados (3.000€) de la localidad correspondientes a la temporada 2026. El objetivo del consistorio mirobrigense es mantener su compromiso con el deporte mediante una ayuda a las entidades que lo promueven en la localidad.

Los interesados en solicitar la ayuda tienen un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, y las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, admitiéndose tan solo aquellas con certificado del representante del club y en ningún caso con certificado de particulares.

La convocatoria tiene como objetivo contribuir al fomento del deporte en todos sus niveles en Ciudad Rodrigo.