Susto en la rotonda de E.Leclerc: un alcance entre dos coches acaba con una mujer atendida por una ambulancia

Esta tarde en Carbajosa de la Sagrada, pasadas las 17:23 horas, un accidente de tráfico ha alterado por unos minutos la circulación en la conocida rotonda de E.Leclerc.

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Dos turismos se vieron implicados en una colisión por alcance. En un primer momento, todo apuntaba a que el incidente se había saldado únicamente con daños materiales, ya que no se habían comunicado personas heridas.

Hasta el lugar se dio aviso tanto a la Policía Local de Carbajosa de la Sagrada como a la Guardia Civil de Tráfico, encargadas de intervenir y regular la situación.

Sin embargo, posteriormente, se ha solicitado asistencia sanitaria para una mujer que, aunque se encontraba consciente, manifestaba sufrir dolor de espalda tras el accidente.

Emergencias Sanitarias - Sacyl ha movilizado a una ambulancia hasta el lugar para atender a la mujer y valorar su estado.

Un accidente que comenzaba aparentemente sin heridos terminó así con la intervención de los servicios sanitarios, aunque la mujer permanecía consciente en el momento de solicitarse la asistencia.