Estos son los consejos que ofrece el Hospital de Salamanca para evitar las caídas

Moverse con cuidado, utilizar un calzado seguro, mantener los espacios ordenados o extremar la precaución en el baño son algunas de las recomendaciones que se han trasladado este martes en el Hospital Universitario de Salamanca con motivo del Día de la Concienciación en la Prevención de Caídas.

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El hall principal del centro hospitalario ha acogido desde las 11:00 horas una actividad dirigida tanto a pacientes y familiares como a los propios profesionales sanitarios, con mesas y paneles informativos para explicar cómo reducir el riesgo de sufrir una caída.

Entre los consejos que se han trasladado durante la jornada se encuentra también la importancia de mantener las zonas bien iluminadas y revisar la medicación que se toma, especialmente en aquellos casos en los que pueda aumentar el riesgo de caídas.

Día Concienciación En La Prevención De Caídas Ii 22 09 2026

La actividad forma parte de la implantación de la Guía de Buenas Prácticas en Prevención de Caídas en las diferentes unidades de enfermería del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. El proyecto se desarrolla dentro del programa internacional de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (BPSO/CCEC).

La guía recoge medidas basadas en la evidencia que los profesionales están incorporando a su práctica habitual con el objetivo de reducir el riesgo de caídas y mejorar la seguridad de los pacientes durante su atención sanitaria.

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La jornada ha contado con la participación de la Dirección Gerencia, la Dirección de Enfermería y varios de los profesionales implicados en la implantación de estas recomendaciones en el hospital.