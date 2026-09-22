Herido un motorista de 25 años en un accidente en la rotonda que conecta la A-66 y la N-630 en Arapiles

Dos personas han resultado heridas en sendos accidentes registrados en la mañana de este martes.

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El último de los dos se ha registrado a escasos minutos de las dos menos cuarto de la tarde, cuando el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido una llamada que alertaba de la caída de una motocicleta en la rotonda que conecta la A-66 y la N-630, dentro del término municipal de Arapiles.

Esa misma llamada alertaba que el motorista era un varón de unos 25 años que se encontraba consciente, pero que necesitaba asistencia sanitaria.

Por este motivo, hasta el lugar se ha desplazado personal sanitario en una ambulancia, así como la Guardia Civil de Tráfico.

Por otro lado, una ciclista ha sido trasladada al hospital de Salamanca tras verse involucrada en un accidente con un turismo en el paseo del Rollo.

En concreto, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, han notificado que el siniestro se ha producido en el cruce entre el mencionado paseo del Rollo y la calle Pontevedra a las 11:02 horas.

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