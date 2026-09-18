La Universidad de Salamanca impulsa el emprendimiento social en el oeste salmantino con un nuevo programa formativo

La colaboración entre la Fundación General de la Universidad de Salamanca y la Fundación Ciudad Rodrigo 2006 ha generado un convenio de colaboración académica para la organización, coordinación y certificación del curso “Design Thinking y Emprendimiento” en el Centro de Innovación Social y Territorial “La Estrella”. Los 20 proyectos seleccionados tras la primera convocatoria, participarán en el proceso de formación que comenzará el próximo 21 de septiembre de 2026.

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La Fundación General de la Universidad de Salamanca asume la dirección académica y la certificación de la actividad formativa. Fundación Ciudad Rodrigo 2006 se encarga de la organización logística y administrativa, así como de la difusión del curso y de la gestión de participantes.

Además, la Universidad Europea Miguel de Cervantes otorgará a los participantes, al finalizar la formación, dos créditos ECTS.

Son proyectos que se llevarán a cabo en alguno o varios de los 57 municipios incluidos en el área de trabajo de esta Incubadora de Emprendimiento Social, pertenecientes a la Comarca de Ciudad Rodrigo en su mayoría, aunque también hay algunos municipios de las Comarcas de Vitigudino y la Sierra de Francia.