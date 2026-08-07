Alrededor de 1.400 plazas disponibles para el nuevo programa de actividad físico-deportiva para adultos en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca convoca nuevas plazas para la nueva edición del programa de actividad físico-deportiva para adultos.

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En total hay disponibles 1.447 plazas con el objetivo de fomentar la vida saludable y mejorar el bienestar de los salmantinos.

Por primera vez, el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados se integra en el programa, donde se impartirán clases de pilates. También se suman dos nuevos cursos de tenis, que se llevarán a cabo los sábados en las nuevas pistas del Rosa Colorado.

Todas las actividades comenzarán a partir del 1 de octubre y se impartirán en los siguientes tres periodos: del 1 de octubre al 22 de diciembre (excluyendo los festivos del 12 de octubre, 7 y 8 de diciembre); del 11 de enero al 19 marzo, y del 31 de marzo al 30 de junio (excluyendo el festivo del 23 de abril).

Hay tres plazos de inscripción:

Del 15 al 18 de septiembre para las personas empadronadas en la capital salmantina

Del 21 al 23 de septiembre para las no empadronadas

El 28 y el 29 de septiembre para las plazas restantes que queden disponibles Las inscripciones hay que realizarlas de forma presencial en la sección de Deportes o a través de la web del Consistorio.

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