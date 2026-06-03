Interceptan a un camionero que causó daños en la fachada de una casa en Peñaranda y que duplicaba la tasa de alcohol permitida

A última hora de la tarde de este pasado martes, agentes de la Policía Local de Peñaranda fueron alertados de un incidente protagonizado por un camión.

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Tal y como refería el propio alertante a los funcionarios, el vehículo habría causado daños en la fachada de su casa abandonando, acto seguido, el lugar de los hechos.

Así pues, los agentes iniciaron la búsqueda del vehículo, localizándolo poco después.

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Tal y como refieren desde el propio Cuerpo, al entrevistarse con el conductor se percataron de que desprendía un fuerte olor a alcohol.

Se le realizó, por tanto, una prueba de alcoholemia, arrojando como resultado el doble de la tasa permitida para conductores profesionales.

Se procedió, entonces, a la inmovilización del vehículo y a la retirada de 6 puntos del carnet. Asimismo, se le ha interpuesto una sanción de 1.000 euros.