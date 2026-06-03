La Policía Local localiza un vehículo forzado tras un intento de robo en Carbajosa

La Policía Local de Carbajosa de la Sagrada ha alertado durante la mañana de este miércoles a un vecino del municipio tras detectar que su vehículo permanecía estacionado en la calle Oeste con las cuatro ventanillas bajadas. Lo que en un primer momento ha llamado la atención de los agentes ha acabado confirmándose como un intento de robo.

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Según ha explicado el propietario del vehículo a Carbajosa Noticias, al desplazarse hasta el lugar ha comprobado que el coche había sido forzado. No en vano, la cerradura exterior había sido quitada con violencia y el bombín de arranque presentaba importantes daños, aparentemente provocados al intentar poner el vehículo en marcha.

Los delincuentes también habrían registrado el interior del turismo. De hecho, la guantera ha aparecido vacía y la radio mostraba signos de haber sido manipulada con intención de sustraerla.

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A pesar de los desperfectos ocasionados, los ladrones no han conseguido consumar el robo gracias al sistema de inmovilización del vehículo, que ha impedido su arranque.

Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil.

Se ha confirmado, además, que durante esa misma madrugada se ha producido un segundo intento de robo en el mismo municipio. En esta ocasión, el objetivo ha sido un Volkswagen Golf estacionado en otra zona de Carbajosa.

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