Vox recupera peso en la Junta y gestionará Agricultura, Cultura y la vicepresidencia de Desregulación

Según ha adelantado la agencia Ical, el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox en Castilla y León permitirá a la formación de Santiago Abascal volver al Ejecutivo autonómico con tres consejerías y la Vicepresidencia Primera de la Junta.

Publicidad Publicidad

El presidente en funciones y candidato a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, encabezará un gobierno de coalición en el que Vox asumirá áreas de peso dentro de la administración autonómica.

En concreto, el partido liderado en Castilla y León por Carlos Pollán gestionará las consejerías de Agricultura y Ganadería, Cultura y Turismo y una nueva cartera con competencias en Servicios Sociales, que estará vinculada a la Vicepresidencia Primera.

Publicidad

Además, Pollán será el futuro vicepresidente primero de la Junta y asumirá competencias en materia de Desregulación. El acuerdo será presentado este miércoles al mediodía en las Cortes de Castilla y León por Mañueco y el propio Pollán, junto con los detalles de un programa de gobierno que contempla más de 300 medidas.

Tal y como ha informado Ical dos de las consejerías asignadas a Vox, Agricultura y Ganadería y Cultura y Turismo, ya estuvieron en manos de la formación durante el anterior pacto de gobierno con el PP entre 2022 y 2024. La principal novedad será la incorporación de las competencias de Servicios Sociales, mientras que Vox dejará de gestionar Industria, Comercio y Empleo, departamento que dirigió durante la pasada legislatura antes de la ruptura del acuerdo entre ambas formaciones.

La distribución de áreas y competencias sigue la línea de los acuerdos alcanzados recientemente entre PP y Vox en otras comunidades autónomas, especialmente Aragón, donde ambas formaciones sellaron un pacto el pasado mes de abril, e incorpora también medidas relacionadas con la denominada "prioridad nacional", ya presentes en el acuerdo suscrito anteriormente en Extremadura.