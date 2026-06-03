Expertos en oncología hablarán de cáncer de mama y de pulmón en Alba de Tormes

El próximo miércoles 10 de junio, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alba de Tormes será escenario de una mesa redonda celebrada con un objetivo: hacer llegar de forma cercana y divulgativa los distintos aspectos relacionados con la prevención de cánceres como el de mama y el de pulmón.

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En este evento, acogido a las 19:00 horas y presentado bajo el nombre de 'Cáncer de pulmón y de mama. Cribados y consejo genético', participarán especialistas en oncología que argumentarán y expondrán los tratamientos actuales en cáncer, de los cribados y del consejo genético.

En concreto, una de los oncólogos participantes será Isabel Silva, coordinadora de la Unidad de Patología Mamaria del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y vicepresidenta del Consejo Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca. Por otro lado, se encontrará Luis Figuero, oncólogo médico del Hospital Universitario de Salamanca, miembro de la Unidad de Cáncer de Mama y la Comisión de Hemoterapia.

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En última instancia, los asistentes podrán escuchar también las palabras de Alejandro Olivares, médico especialista en Oncología Médica en el Hospital de Salamanca, cuya área de especialización es la respuesta a los tratamientos de inmunoterapia en cáncer de pulmón.