Santa Marta renueva las tres pistas de tenis de La Raqueta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha finalizado los trabajos de acondicionamiento y renovación de las tres pistas de tenis ubicadas en la zona deportiva de la urbanización La Fontana, conocida como "La Raqueta", una actuación que ha supuesto una inversión total de 17.749 euros y que permite mejorar el uso diario de estas instalaciones municipales.

En concreto, se ha procedido a lijar y limpiar la superficie de las tres pistas para luego aplicar una capa intermedia de mortero acrílico, un revestimiento decorativo y protector de alta resistencia, impermeable y transpirable y de acabado estético. Posteriormente se ha aplicado una capa de terminación de acrílico para reforzar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad de las pistas. Ambas capas han mantenido los colores existentes, azul claro y azul oscuro, característicos de estas pistas. Para finalizar, se han vuelto a pintar los marcajes deportivos en tonos blancos para garantizar una correcta visibilidad durante el juego.

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La actuación se ha ejecutado en una superficie de 2.000 metros cuadrados, que es el área que ocupan estas tres pistas de tenis de La Raqueta, una zona deportiva que se encuentra en la avenida Edimburgo y que se inauguró en el año 2017 como espacio destinado a deportes como el tenis o el pádel. En los últimos meses se han ejecutado diferentes mejoras en el recinto para actualizar la instalación y adaptarla a las necesidades de los usuarios habituales. Como explicó el concejal de Deportes, Jorge Valiente, "es una de las instalaciones con más usuarios de Santa Marta, no solo porque el tenis y el pádel cuentan con muchos adeptos en el municipio, sino también porque aquí se desarrolla el proyecto de Óscar Torres, que mejora la integración social a través del deporte".

En este sentido, el Ayuntamiento de Santa Marta inauguró recientemente en La Raqueta la primera pista de tenis cubierta del municipio, lo que permite la práctica deportiva durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas. Además, se ha hormigonado y dotado de nuevo equipamiento la antigua pista de vóley-playa que había quedado en desuso para habilitar un nuevo espacio multideporte, ampliando así la oferta de actividades,