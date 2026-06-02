Nuevas ayudas para las familias en Villamayor: campamentos de verano y libros de texto de Infantil, en Villamayor

El Ayuntamiento de Villamayor ha abierto el plazo para que sus vecinos soliciten ayudas de dos líneas, una para campamentos de verano de este año y otra para la adquisición de libros texto para el próximo curso escolar.

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Campamentos urbanos Así, el Consistorio ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas para las familias con menores en edad escolar que participen en campamentos urbanos de verano durante las vacaciones de 2026.

A través de esta línea de subvenciones, el Consistorio pretende ayudar económicamente a las familias que, durante las vacaciones escolares, necesitan compatibilizar sus obligaciones laborales con la atención y cuidado de sus hijos, teniendo que recurrir a campamentos urbanos o centros de ocio educativo, lo que en muchas ocasiones supone un importante esfuerzo económico.

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Las ayudas están destinadas a sufragar parte de los gastos derivados de la inscripción en campamentos urbanos celebrados en la provincia de Salamanca entre el 25 de junio y el 7 de septiembre de 2026, dirigidos a menores de entre 3 y 16 años.

El Ayuntamiento de Villamayor destinará un importe total de 15.000 euros a esta convocatoria de subvenciones. Las ayudas cubrirán, con carácter general, el 50 % del coste del campamento, con un máximo de 60 euros mensuales por menor, 30 euros para actividades quincenales y 15 euros para actividades semanales.

Además, el Consistorio reforzará el apoyo a las familias en situación de mayor vulnerabilidad. Así, los beneficiarios del Banco de Alimentos municipal podrán recibir ayudas de hasta 100 euros mensuales por menor. Del mismo modo, en situaciones de grave emergencia social, y previo informe de los Servicios Sociales municipales, el Ayuntamiento podrá asumir íntegramente el coste de la matrícula del campamento, hasta un máximo de 200 euros por niño y mes.

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