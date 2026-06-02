Santa Marta termina de acondicionar su punto limpio y delimita totalmente el recinto con un muro

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha finalizado las obras que han servido para delimitar totalmente el punto limpio de la localidad salmantina, además de acondicionar el lugar. Según ha destacado la concejala de Obras, Marta Labrador: “Ya habíamos construido el muro perimetral en la parte delantera y ahora hemos concluido la obra en la parte trasera de forma que el punto limpio queda totalmente delimitado”.
Para ello, el consistorio ha realizado una inversión de poco más que 45.000 euros, sufragado por los Fondos Europeos dirigidas de manera específica a la construcción y mejora de Puntos Limpios.
Por otro lado, también se ha habilitado un contender abierto, totalmente compatible con los sistemas de carga hidráulica, además de lonas correderas que faciliten su manipulación de una manera segura y eficaz.
Una de las zonas que se ha reacondicionado ha sido la de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que se quemó hace unos años, desmontándola, pintándola, retirando las chapas deterioradas y sustituyendo el tejado complementante. Por último se ha reparado una de las tuberías que da servicio a las instalaciones.