La Universidad de Salamanca abre el plazo de preinscripción para el próximo curso

A miércoles 3 de junio, queda definitivamente abierto el plazo de preinscripción para acceder a los grados de la Universidad de Salamanca, que acabará el próximo 3 de julio. A ella, se unen todas las universidades públicas de la comunidad de Castilla y León, compuestas por los centros de Burgos, León y Valladolid.

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Repitiendo la metodología del pasado año 2025, en el que estas universidades recibieron un total de 209.000 solicitudes, se publicarán los tres listados de admitidos durante el mes de julio para agilizar el procedimiento de preinscripción y matrícula.

Así, dicha matrícula podrá formalizarse desde el mismo día de publicación de cada uno de los tres listados de admitidos, previstos para los días 9, 20 y 24 de julio. Aun así, tal y como explican desde la Universidad de Salamanca, los estudiantes que lo deseen podrán solicitar permanecer en la lista de espera después de la publicación de cada uno de ellos.

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Según explica la USAL, los estudiantes pueden preinscribirse a 12 titulaciones, ya sea de la misma o de una universidad distinta por orden de prioridad. Esta universidad, compuesta por los centros de Salamanca, Zamora y Ávila, oferta un total de 73 grados y 28 dobles grados. En ellos, el pasado año 2025 la USAL recibió un total de 5.665 estudiantes de nuevo ingreso, tal y como informó Salamanca 24 horas.

En relación a estos datos y durante la inauguración de la Prueba de Acceso a la Universidad, celebrada en Salamanca este martes, la vicerrectora de Estudios de Grado y Calidad, Bertha Gutiérrez Rodilla, ha manifestado que las expectativas son "las mismas que todos los años: "Está todo preparado".

Procedimiento para realizar la preinscripción Además, esta lista podrá ser modificada y cambiada de manera ilimitada hasta la finalización del plazo de preinscripción. En estas instrucciones, la USAL recuerda a los estudiantes que deben asegurarse de que tanto sus datos personales como el orden definitivo de las titulaciones son correctos. Por otro lado, los interesados tendrán que añadir la nota obtenida durante la fase general y la calificación de las materias ponderables.

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Una vez llevada a cabo la preinscripción definitiva, la USAL recomienda imprimir el documento final que genera el programa informático, en el que quedan reflejados todos los datos y la clave de acceso. Aun así, este documento, además, se enviará automáticamente al correo electrónico que hayas indicado.

Acabado el plazo para realizar las preinscripciones, los alumnos deberán consultar las ya citadas listas de admitidos en la web de preinscripción de las universidades públicas de Castilla y León, ya que el resultado no se comunica personalmente. En dicho enlace cada alumno también podrá consultar su situación en cuanto a las listas de espera.

Por último, algo esencial es la confirmación de permanencia. Esto deberá realizarse, para no perder la posición una vez publicados los listados de admitidos, en un plazo que varía según la fecha de publicación de las listas. Para los documentos publicados el 9 de julio, la fecha límite es el 14 de julio; mientras que el listado publicado el día 20 tiene un plazo hasta el 21 de julio. Por último, los alumnos que aparezcan en la publicación del 24 de julio, tendrán que confirmar su permanencia antes del día 27.

Un nuevo grado: Veterinaria De los 73 grados simples entre los que pueden elegir los estudiantes que quieran formar parte de la USAL, se encuentra una novedad: el grado de Veterinaria, los nuevos estudios que arrancarán este curso 2026-2027 con el innovador enfoque ‘One Health’, que reconoce que la salud de las personas está estrechamente ligada a la de los animales y el medio ambiente. Durante la presentación de dicho grado, llevada a cabo este lunes 1 de junio, Juan Manuel Corchado aportó que “este nuevo enfoque aportará singularidad a la Universidad de Salamanca”.

Sobre este grado, que cuenta con 90 plazas, Bertha Gutiérrez Rodilla intuye que "el imán que ejerce la Universidad de Salamanca y la propia ciudad de Salamanca puede hacer que esas plazas se cubran enseguida".

Así, asegura que esta nueva disciplina, que se impartirá en la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales en el sector de La Platina, junto al Campus Miguel de Unamuno, "ha sido preparado con mucho cariño": "Estamos todos muy contentos, incluyendo la propia ciudad y provincia de Salamanca".