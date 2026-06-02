Trabajo a contrarreloj para tener lista la estatua de Francisco de Vitoria antes de su ‘doctor honoris causa’

Si este lunes comenzaban los trabajos de limpieza y restauración de la escultura de Francisco de Vitoria con la colocación del vallado y un andamio, este martes los trabajos deben apresurarse, puesto que la Universidad de Salamanca tiene previsto para este viernes un acto en honor al fraile dominico.

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La USAL investirá ‘doctor honoris causa’ a título póstumo al impulsor de la Escuela de Salamanca y lo hará con un acto que contará con la peculiaridad de que el tradicional cortejo de doctores realizará un recorrido hasta el convento de San Esteban, lugar escoltado por esta escultura antes mencionada.