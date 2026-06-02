La Universidad de Salamanca investirá doctor honoris causa Francisco de Vitoria con un acto que llegará hasta San Esteban

Este viernes, 5 de junio, la Universidad de Salamanca investirá ‘doctor honoris causa’ a título póstumo a Francisco de Vitoria, al cumplirse cinco siglos de su llegada a la Cátedra de Prima de Teología.

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Lo hará con un acto especial en el que el cortejo de doctores cambiará su habitual recorrido para llegar hasta la tumba del impulsor de la Escuela de Salamanca.

Así, según la información remitida por la USAL, el acto se iniciará a las 11:00 horas cuando el cortejo de doctores salga por la puerta de la plaza de Anaya del Edificio Histórico de la Universidad. Desde allí, proseguirán por la plaza de Anaya y bajarán por la calle Tostado hasta llegar al convento de San Esteban.

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Una vez en el emplazamiento, se realizará una ofrenda floral en la tumba de Vitoria y se realizará un recorrido interior por el convento.