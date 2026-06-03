Adjudicada la obra del Polígono Terralba de Ciudad Rodrigo por 1,55 millones

Queda adjudicada la obra para construir el nuevo Polígono Industrial Terralba de Ciudad Rodrigo. Así lo ha aprobado este miércoles la junta de gobierno local del Ayuntamiento, presidida por el alcalde, Marcos Iglesias.

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Tal y como informa el consistorio, el proceso de licitación abierto se ha resuelto con una adjudicación por importe de 1.559.593,37€. Así, se ha llevado a cabo una rebaja sobre el precio base de licitación establecido en 1.625.348,79€, fijándose un plazo de ejecución material de las obras de nueve meses.

La creación de este nuevo polígono 'Terralba', tal y como defiende el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, "da respuesta a la necesidad de suelo industrial existente en la ciudad, uno de los compromisos adquiridos con la ciudadanía por el alcalde, Marcos Iglesias".

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El proyecto, adjudicado bajo el nombre de proyecto de urbanización del sector de suelo urbanizable SE-23.1 del PGOU de Ciudad Rodrigo Salamanca para la creación del Polígono Industrial 'Terralba', ha sido redactado por el ingeniero de caminos Francisco Ledesma García.

Además, dicho proyecto, que supone la completa urbanización del sector SE-23.1 con todos sus servicios sobre una superficie de 3,4 hectáreas, ha tenido que ser actualizado para ajustar los precios al incremento de costes desde el inicio de los trámites.

Durante la presentación de dicha adjudicación, Marcos Iglesias ha apuntado que este es un proyecto ambicioso y de calado: "Esperamos que provoque el traslado de empresas a Ciudad Rodrigo. No hay que pensar únicamente en el corto plazo, si no también en el largo, y hacer que Ciudad Rodrigo sea una ciudad de futuro".



Por otro lado, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo añade que la situación del nuevo polígono industrial 'Terralba' cuenta con los mejores accesos, situado junto a la entrada noroeste de la Autovía de Castilla, A62, en conexión directa con Salamanca y Portugal, en una de las principales avenidas de Ciudad Rodrigo.