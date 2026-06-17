Poco a poco va cogiendo forma la plantilla de Avenida para la temporada 2026/27. A las ya conocidas Claudia Soriano, Inés Santibáñez y Marta Canella se les une Martina Fassina.
La jugadora italiana, procedente del Reyer Venezia y con experiencia en su selección, es una jugadora versátil en la pista. "Es una jugadora competitiva cuya capacidad para adaptarse a diferentes situaciones nos va a dar versatilidad ofensiva y defensiva”, asegura la directora deportiva, Raquel Romo.
La pasada campaña, Fassina jugó la Euroliga con Reyer Venezia y alcanzó la Final Six con unos números de 6 puntos y 3 rebotes por partido. A sus 27 años, Fassina llega a Avenida para aportar rebote, físico y ser una jugadora muy sólida en el trabajo defensivo.