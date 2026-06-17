Poco a poco va cogiendo forma la plantilla de Avenida para la temporada 2026/27. A las ya conocidas Claudia Soriano, Inés Santibáñez y Marta Canella se les une Martina Fassina.

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La jugadora italiana, procedente del Reyer Venezia y con experiencia en su selección, es una jugadora versátil en la pista. "Es una jugadora competitiva cuya capacidad para adaptarse a diferentes situaciones nos va a dar versatilidad ofensiva y defensiva”, asegura la directora deportiva, Raquel Romo.